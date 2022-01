Joao Pedro Fiorentina, ipotesi lontana: la colpa è di Amrabat

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fiorentina vorrebbe Joao Pedro, ma Amrabat non gradirebbe la destinazione Cagliari

La Fiorentina, da un paio di settimane, si è mostrata particolarmente interessata al capitano del Cagliari Joao Pedro.

Tuttavia, nonostante la viola abbia sondato il terreno per provare a smuovere gli isolani, sono sorte delle complicazioni in merito ad Amrabat. Come riportato da La Nazione, il centrocampista – individuato come possibile contropartita – non gradirebbe la destinazione di Cagliari.

