Joao Pedro, NUOVA AVVENTURA per l’ex attaccante del Cagliari. Ha FIRMATO per quella squadra

Joao Pedro FIRMA UN CONTRATTO ANNUALE con l’Hull City. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE sull’ex attaccante del Cagliari

Colpo a parametro zero per l’Hull City. Per un anno infatti ha firmato l’ex attaccante del Cagliari Joao Pedro. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO

L’Hull City è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante João Pedro con un contratto annuale, con un’opzione da parte del club per un ulteriore anno.

Il trentaduenne era un free agent dopo aver lasciato il gigante turco del Fenerbahçe, con cui aveva collezionato 28 presenze, e più di recente aveva giocato in prestito nel club brasiliano del Grêmio, dove ha collezionato 45 presenze.

L’ex nazionale italiano nato in Brasile ha collezionato oltre 400 presenze in carriera e segnato 111 gol, 86 dei quali per il Cagliari durante un produttivo periodo durato otto anni tra il 2014 e il 2022.

L’esperto attaccante, che può essere schierato anche come centrocampista offensivo, ha segnato 13 gol durante la promozione degli Islanders nel 2015/16 e ha avuto la sua stagione più prolifica nel 2019/20, segnando 19 gol.

Insignito della fascia di capitano per la stagione 2020/21, Pedro ha messo a segno 16 e 13 gol nelle sue ultime due stagioni in Sardegna, piazzandosi al quarto posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club, con un totale di 271 presenze.

Dopo aver iniziato la sua carriera nell’Atlético Mineiro, si è trasferito in Italia con il Palermo nel 2010 e ha giocato in prestito nella squadra portoghese del Vitória de Guimarães e nella squadra uruguaiana del Peñarol.

L’attaccante è tornato in Brasile con il Santos e ha trascorso un anno in Portogallo all’Estoril, dove ha segnato 10 gol in 44 partite, prima di affermarsi al Cagliari.

Benvenuto, João!