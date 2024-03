Joe Barone, il Torino ricorda il dg della Fiorentina: il comunicato

Il Torino ha espresso un messaggio di cordoglio per la scomparsa del dg della Fiorentina Joe Barone, il comunicato dei granata firmato Cairo



La Serie A in toto piange la scomparsa di Joe Barone. Come ufficializzato dalla Fiorentina tramite un comunicato ufficiale diramato sui propri canali intorno alle 16.00 della giornata odierna, martedì 19 marzo 2024, il direttore generale del club toscano è ufficialmente deceduto. Inutili i tentativi disperati dei medici del San Raffaele di Milano, che con ogni mezzo hanno tentato di salvare la vita all’imprenditore italo americano dopo il malore accusato da quest’ultimo a pochi istanti dal match (poi rinviato) con l’Atalanta di due giorni or sono.

Come ampiamente prevedibile, il triste annuncio ha in poche ore fatto il giro del web (e non solo), raccogliendo messaggi di cordoglio da qualsivoglia angolo del panorama calcistico italiano. Da dirigenti ai calciatori – viola e non solo – sino ai tifosi e gruppi organizzati, non sono pochi quelli che hanno voluto ricordare il dirigente, riconosciuto unanimemente come un personaggio sempre solare e affabile: qualità sempre più rare e preziose nello sport moderno.

Tra questi, non fanno eccezione le stesse società calcistiche del massimo campionato italiano ed in modo particolare il Torino. Su tutte le piattaforme online (social e portali ufficiali) anche il club granata non ha esitato a rimarcare la propria vicinanza alla squadra toscana e alla famiglia dello stesso Barone in questo momento così difficile. Un messaggio che porta la firma (anche) del presidente Urbano Cairo e che se vogliamo, rimarca ancora una volta il solido legame che da decenni unisce la scuderia sabauda a quella toscana.

IL COMUNICATO – «Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Barone e all’Associazione Calcio Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale del Club viola».