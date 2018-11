La Juventus tenta Jordi Alba. Il terzino sinistro del Barcellona può andare via in estate: su di lui anche il Manchester City di Guardiola

Jordi Alba sarà il nuovo colpo della Juventus? Presto per dirlo ma i bianconeri seguono con grande interesse la situazione del laterale mancino del Barcellona il cui contratto è in scadenza nel 2020. Il giocatore, negli ultimi giorni, ha lanciato un chiaro segnale alla sua attuale dirigenza: «Mi sembra strano che il Barcellona non mi dica nulla sul rinnovo, la mia intenzione sarebbe quella di chiudere la carriera qui». Il terzino attende un messaggio dal Barça ma al momento la situazione è in divenire.

Jordi Alba si trova di fronte a un bivio: o rinnova entro fine stagione oppure andrà via. Il laterale spagnolo può lasciare il Barça con un solo anno di contratto (i blaugrana sarebbero ‘costretti’ a cederlo per non perderlo a costo zero) e secondo Tuttosport la Juventus è sulle sue tracce. Il giocatore può andare via, la Juve è alla finestra. Attenzione però al Manchester City con Pep Guardiola che stravede per il suo ex giocatore. Si preannuncia una nuova sfida tra i bianconeri e i Citizens. Paratici pronto al blitz per Jordi Alba.