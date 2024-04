Jorginho chiama Italia, possibile ritorno in Serie A

Jorginho starebbe trattando il rinnovo con l’Arsenal ma vorrebbe tornare a giocare anche in Serie A nel futuro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i suoi agenti si stanno guardando intorno per capire la fattibilità. Potrebbe liberarsi a zero per tornare nel nostro campionato. E a Giuntoli arrivano anche tante telefonate di chi avrebbe piacere di gettarsi in una nuova avventura in bianconero. Tra le candidature eccellenti ci sarebbe anche quella di Jorginho: i suoi agenti stanno parlando di prolungamento con l’Arsenal, ma nel frattempo stanno cercando di capire quali siano i margini di un ritorno in Italia.