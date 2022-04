Jorginho Juve, Tuchel esce allo scoperto: «Al momento è difficile trattenerlo»

Jorginho Juve, Tuchel conferma il suo pensiero. L’annuncio del tecnico tedesco in conferenza sul futuro del centrocampista

La Juve continua a monitorare la situazione Jorginho e in estate potrebbe arrivare l’affondo decisivo. Ad aprire ad una possibile cessione dell’italobrasiliano è stato Tuchel in conferenza. Il tecnico del Chelsea non ha chiuso le porte di una cessione. Le sue parole:

LE PAROLE – «E’ un augurio da allenatore che in estate si risolva in ogni modo la situazione. Addio? Sarebbe bello se potessimo evitarlo ma al momento è difficile».