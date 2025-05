Jovic al Genoa? Il Grifone vuole regalare alla piazza un centravanti di livello. L'indiscrezione sulla trattativa - Calcio News 24

Jovic al Genoa? Clamorosa ipotesi della squadra rossoblu per portare il centravanti ex Real Madrid alla corte dei liguri. L’indiscrezione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica di Genova, l’avventura di Andrea Pinamonti con il calciomercato Genoa sembrerebbe ormai giunta al capolinea. Il centravanti, arrivato con grandi aspettative, è vicino all’addio e la società rossoblù si sta già muovendo sul mercato per trovare un nuovo attaccante che possa raccogliere la sua eredità.

La priorità del club ligure è quella di puntare su un profilo giovane, di talento e con margini di crescita importanti. In quest’ottica, due nomi hanno iniziato a circolare con insistenza negli ambienti del calciomercato. Il primo è quello di Emanuel Emegha, attaccante classe 2003 in forza allo Strasburgo. Dotato di grande fisicità e buona tecnica, il giovane olandese ha attirato l’attenzione di diversi club europei e potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro del Genoa.

Un altro profilo che stuzzica la dirigenza rossoblù è quello di Amady Camara, punta centrale classe 2005 attualmente allo Sturm Graz. Nonostante la giovane età, Camara ha già mostrato personalità e qualità, diventando uno dei prospetti più interessanti del campionato austriaco. Il Genoa lo segue da tempo e potrebbe decidere di affondare il colpo per anticipare la concorrenza.

Tuttavia, la società non esclude nemmeno la possibilità di inserire in rosa un attaccante più esperto, capace di garantire leadership, freddezza sottoporta e rendimento immediato. In questo senso, il nome che fa sognare l’ambiente genoano è quello di Luka Jovic. L’attaccante serbo, attualmente al Milan, rappresenterebbe un colpo di grande prestigio per il club ligure. Nonostante le difficoltà economiche che una trattativa del genere comporterebbe, l’idea affascina e viene considerata un’opzione concreta se si dovessero aprire le giuste condizioni.

Con l’addio imminente di Pinamonti, il Genoa è pronto a voltare pagina e a costruire un reparto offensivo rinnovato. Giovani talenti o esperienza consolidata: la scelta dipenderà dalle opportunità del mercato, ma l’obiettivo è chiaro — rafforzare l’attacco per affrontare al meglio la prossima stagione.