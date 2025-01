Jovic Monza, filtra grande ottimismo sull'acquisto dell'attaccante del Milan. Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Jovic Monza, filtra grande ottimismo in casa biancorossa: oggi pomeriggio incontro con Galliani, il serbo deve sciogliere le riserve sulla destinazione

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, quella di oggi sarà una giornata molto importante per il passaggio di Jovic al Monza attuando il trasferimento dal Milan.

Il Milan vorrebbe cedere Jovic al Monza, contribuendo alla corresponsione dell’ingaggio. Oggi l’agente dell’attaccante incontrerà Galliani: da vedere se il serbo accetterà di lottare per la salvezza. Ore decisive.