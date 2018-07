JTV chiude, Zuliani fa chiarezza: «Ecco come stanno le cose»

Il canale telematico di Sky JuventusTv chiude e non trasmetterà più sul piccolo schermo. Il direttore Claudio Zuliani fa chiarezza sull’argomento spiegando i motivi di questa decisione.

Ufficiale la chiusura di JuventusTV, il canale telematico di Sky, dedicato alla Juventus 24 ore su 24. La redazione continuerà a lavorare, però, su altre piattaforme legate al club della Continassa. Il direttore Claudio Zuliani cerca di fare chiarezza. Innanzitutto viene confermata la decisione della chiusura, come conferma il direttore «La realtà è che oggi è l’ultimo giorno di trasmissioni per Juventus Tv su questa piattaforma». Confermata anche la volontà di proseguire il lavoro svolto in questi anni con la redazione «si chiude il rapporto esistente con questa piattaforma – come riporta anche juventusnews24.com – ma ovviamente la nostra estate prosegue e va avanti».

I motivi della chiusura del rapporto con Sky potrebbero essere legati alla tecnologia, con Zuliani che dice a tal proposito «Alla fine bisogna andare nel futuro e stare al passo con i tempi». Nessun problema comunque per tutti i tifosi della squadra bianconera che potranno continuare a seguire le vicende legate alla Juventus sempre grazie alla redazione diretta da Zuliani che parla direttamente ai tifosi «ricordiamo che la nostra avventura non finisce qui, abbiamo un’estate a disposizione, ci sono tutte le piattaforme della Juventus che vi terranno al corrente di quello che succede e di quello che succede anche a noi che continuiamo a collaborare con la Juventus». Si attendono quindi sviluppi sulla vicenda per sapere dove i tifosi della Juventus potranno continuare a seguire i propri giocatori.