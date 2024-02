Juve Alex Sandro: «Scudetto? Io ci credevo»

Le parole di Alex Sandro, difensore della Juve, dopo il pareggio rimediato dai bianconeri contro il Verona

Alex Sandro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Verona. Di seguito le sue parole.

«Penso che abbiamo perso un po’ di concentrazione, che in questo percorso è stato la nostra forza. Dobbiamo essere solidi e tutti noi dobbiamo dare qualcosa in più per tornare a vincere. Senza Champions? Giocare una volta a settimana è diverso, ma la cosa più importante è rimanere concentrati. Con una partita a settimana abbiamo più allenamenti e possiamo provare più cose. Sul cambio di modulo penso che sia una cosa positiva. La squadra è abituata al 3-5-2, se cambiamo possiamo perdere qualcosa. La cosa più importante è non perdere spaziature e concentrazione. Io allo Scudetto ci credevo. Inizio tutti i campionati per vincerli».