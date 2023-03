Juve, Allegri: «Chiesa e Di Maria difficilmente titolari»

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno tra Friburgo e Juve

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Friburgo. Di seguito le parole del tecnico della Juve.

CHIESA E DI MARIA – «Difficilmente ci saranno dal 1′, li abbiamo recuperati solo stamattina, potranno essere utili a gara in corso».

CALCIO ITALIANO – «Bisogna avere equilibrio. In Italia passiamo dal dire che uno è da Pallone d’Oro al dire una settimana dopo che è scarso. Il rapporto con la Premier League è uno a cinque, siamo deboli economicamente. Poi se riusciamo a fare dei risultati importanti significa che ci sono persone valide, dagli allenatori ai dirigenti. Credo stasera di vedere il Napoli passare, domani noi, la Roma e magari anche la Lazio di andare avanti. Il calcio non è matematica, a volte si incastrano i sorteggi favorevoli, altri ti va tutto contro. I problemi sono altri che non vogliono risolvere».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM