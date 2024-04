Juve Allegri: «Ora conta solo il campo: la società poi deciderà il futuro»

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita della Juve contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

COME SI E’ ALLENATA LA SQUADRA «Il Cagliari delle 8 vittorie in campionato, ne ha fatte 6 in casa, dei 31 punti ne ha fatti 23 in casa. E’ una delle prime squadre che fa tanti gol nei ultimi 15′ minuti e con tanti gol sa subentro. Sarà partita difficile e complicata domani. Loro si giocano la salvezza e noi ci giochiamo la Champions. Servirà partita giusta sotto tutti i punti di vista».

TURNOVER «Ora la partita più importante è domani, poi vedremo le condizioni fisiche di tutti e di quelli che potranno affrontare la Lazio. Un passo alla volta. Serve una vittoria per fare un salto un bel salto in avanti in campionato ».

MERCATO «La seconda parte dovevamo fare meglio, abbiamo la possibilità di poter sempre migliorare. Al mercato ci pensa la società, quello che è stato fatto non si può cambiare ed è stato fatto in funzione della squadra. In questo momento si pensa alle prossime partite e a domani che sarà complicata».

YILDIZ «Per le parole di Szczesny spero indovini soprattutto per lui. Però credo che con i giudizi bisogna andarci piano. Yildiz ha grandissime qualità tecniche e deve fare un percorso come tutti. Gli auguro di fare carriera straordinaria, ha le qualità per farlo. Vincere il pallone d’Oro cosa difficile. Sono contento di quello che sta facendo. Yildiz e Chiesa hanno più o meno lo stesso ruolo, Chiesa potrebbe giocare anche a destra ma negli ultimi anni ha giocato più a sinistra».

RABBIA CHIESA POST TORO «Le difficoltà di Chiesa post infortunio ci sarebbe state. Sono contento di quello che sta facendo, normale che lui deve pretendere sempre di più da se stesso. Sabato quando abbiamo giocato, ci sono stati sfoghi peggiori anche di altri giocatori. Sono momenti, ma se l’allenatore fa scelte le fa per la squadra. Chiesa tra l’altro nei primi 15′ ha fatto molto bene. Nella ripresa anche bene con una botta stoppata da Danilo. Chiesa è un giocatore molto importante per noi. Gioca domani? Valuto tra lui e Yildiz chi giocherà ».

CONVIVENZA TRA LORO «La fase difensiva deve essere punto di forza sempre. Il calcio è cambiato, ma la differenza reti non cambia. Da lì passano i numeri per vincere o perdere un campionato. La squadra così sta facendo bene Poi abbiamo Kean fuori e Milik sta rientrando… Ora con 5 cambi, possono determinare la partita. Domani affrontiamo una squadra che ha è prima in classifica per gol da subentri, quindi diventano importanti ».

CATEGORIA CHIESA E VLAHOVIC «Chiesa e Vlahovic categoria di grandi giocatori. Stanno crescendo bene, avranno un futuro roseo davanti ».

VOCI MERCATO «Le viviamo normalmente le voci. Noi dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Si lavora sei-sette mesi per raggiungere gli obiettivi per arrivare a marzo in buone condizioni. Oggi noi dovevamo essere qua, con Champions e Coppa Italia e quindi arriva il bello».

PROBLEMA MENTALE SQUADRA NEL VINCERE? «In questo momento dobbiamo pensare quest’anno, sono concentrato sul campo e sugli obiettivi. Poi la società dirà la strategia della Juventus ».

