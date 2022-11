Juve, Allegri: «L’eliminazione brucia, ma l’Europa League è un’opportunità»

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con il PSG

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il PSG. Di seguito le sue parole.

COSA SERVE CONTRO QUESTO PSG – «La fortuna serve sempre. Chi abbiamo a disposizione bastano: abbiamo un mix tra esperti e meno esperti. Dobbiamo giocare una partita intelligente, molto valida, fare attenzione difensivamente perché a Parigi abbiamo regalato due gol. Dobbiamo avere fiducia, come avuta a Lecce».

EUROPA LEAGUE FASTIDIO O OPPORTUNITA’ – «Tutte le cose sono opportunità. Inutile parlarne ora, guardiamo il risultato di domani. In questo momento non ci voglio pensare, ma pensare solo a fare il meglio possibile domani».

ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS – «Brucia tantissimo, sono ancora arrabbiato e dispiaciuto. Il fatto di non potersi confrontare da marzo in poi con i migliori ci deve creare rabbia e stimolo. Bisogna avere una reazione, ma dal campionato penseremo dopodomani. Le prestazioni fatte in Champions come risultati sono bruttissime e ti fa vedere anche i risultati fatti in campionato in modo più negativo».

