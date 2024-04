Juve Chiesa, il labiale del numero 7 al cambio nel derby – VIDEO

Juve, scoppia il caso Chiesa dopo il cambio al derby? Le parole dell’attaccante bianconero dopo la sostituzione

Scoppia il caso alla Juve dopo il quarto cambio consecutivo prima del 70′ per Federico Chiesa, che anche nel derby è stato richiamato in panchina da Allegri, ancora non convinto di schierare un tridente che appare l’unica soluzione per ovviare ai problemi di gol.

Il video dell’uscita dal campo di #Chiesa. Non saluta #Allegri, scaraventa una bottiglietta in panchina e dice “Sono sempre il primo cambio” TIENI DURO. MANCA POCO..@federicochiesa pic.twitter.com/sIuKR22ybA — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) April 15, 2024

Ripreso dalle telecamere Dazn, il numero 7 in panchina era molto frustrato, tanto che ha chiesto ai compagni di lasciarlo solo qualche minuto per sbollire la rabbia. E poi quel labiale, quel «Sempre il primo cambio» che getta ancora più dubbi sul rapporto tra lui e il tecnico.

