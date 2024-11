Juve, Causio esalta Conceicao: «Uno spettacolo, ricorda me e Bruno Conti…»

Le parole di Franco Causio, ex giocatore della Juve, sull’ottimo inizio di stagione di Francisco Conceicao in bianconero. I dettagli

Franco Causio, ex giocatore della Juve, ha parlato a Tuttosport del rendimento di Francisco Conceicao.

COLPO CONCEICAO – «Conceiçao mi piace tantissimo e sta facendo grandi cose. Mi auguro continui così perché ha tutto per essere un top player. La Juve con Chico ha fatto un grande colpo. Per rendimento è il migliore tra gli acquisti estivi. Non era un nome rinomato, perciò vanno dati i giusti meriti a Giuntoli: ci ha visto lungo».

PUNTI DI FORZA – «È impressionante quando ti punta palla al piede: salta sempre l’avversario ed è tra i pochi in circolazione che sa dribblare, creando superiorità numerica».

PARAGONE – «Ha tanta qualità e le caratteristiche dell’ala vecchia maniera tutta velocità e dribbling. Fa la differenza e per la Juve è già diventato un punto di riferimento. Vederlo giocare è uno spettacolo: grazie a Conceiçao e ai suoi dribbling ci si risveglia dalla noia di certe partite…».