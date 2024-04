Juve Chiesa, il suo futuro è legato a quello dell’allenatore

Juve, tiene banco in casa bianconera la situazione di Federico Chiesa dopo i malumori del derby: ecco da cosa dipende il suo futuro

L’edizione odierna di Tuttosport apre con la situazione legata al futuro di Federico Chiesa alla Juve. Equivoci tattici e mugugni nel Derby, tormenti sempre più visibili, ma non va via.

Per i bianconeri non è incedibile, ma ancora non si è fatto vivo un club gradito all’attaccante. Nel frattempo Yildiz firma il rinnovo e prenota la maglia numero 10. Il futuro di Chiesa, invece, dipenderà anche dall’allenatore della prossima stagione.

