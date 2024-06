Juve, Damiani RACCONTA Thuram: «Ha la testa di LILIAN, con lui farebbero il salto di QUALITA’ a centrocampo»

Le parole di Oscar Damiani, storico agente di Lilian Thuram, sulle qualità del figlio Khephren per la Juve

Oscar Damiani, storico agente di Lilian Thuram, ha parlato a Tuttosport dell’interesse della Juve per il figlio Khephren.

COME VEDREBBE L’ARRIVO DI THURAM ALLA JUVE – «Molto bene. Un giocatore che matura nel campionato francese, molto più fisico di quello italiano, quando arriva in Serie A può migliorare la crescita, migliorando anche dal punto di vista tattico. E garantendo un valore aggiunto al club in cui approda».

CRESCITA – «Serve essere intelligenti e lui lo è, eccome, tanto in campo quanto fuori. E questo perché Lilian era intelligente e i suoi figli sono cresciuti in una famiglia intelligente. La testa è quella giusta per imporsi».

LE QUALITA’ DI THURAM – «Sa sempre dove posizionarsi, si muove sempre con i tempi giusti per agire tra le linee. Ha una predisposizione naturale per comprendere il gioco e per capire le situazioni. Per questo impara in fretta e si adatta alle diverse soluzioni tattiche in cui viene coinvolto».

RUOLO PIU’ ADATTO – «Probabilmente da mezzala classica con licenza di inserimento in un centrocampo a tre. E’ un giocatore a tutto campo, un centrocampista box to box. Non rientra nelle sue corde una mansione da esterno e nemmeno da regista».

COSA PORTEREBBE THURAM ALLA JUVE – «Credo che Khéphren farebbe crescere la Juventus. E la Juventus farebbe crescere Khéphren. Assicurerebbe al reparto anche qual gol: è una caratteristica che appartiene al suo bagaglio tecnico».