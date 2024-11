Juve Dragusin, il Tottenham apre al trasferimento del difensore

Anche Radu Dragusin nel mirino della Juve per rinforzare la difesa, si tratterebbe di un ritorno in bianconero per lui: il Tottenham apre al prestito

Anche Radu Dragusin è un profilo seguito dal calciomercato della Juve. A gennaio servirà assolutamente un nuovo difensore e il nome dell’ex bianconero è l’ultimo in ordine temporale ad essere entrato in lista.

Come spiega Tuttosport, il centrale romeno è in uscita dal Tottenham, che sarebbe disposto ad aprire al prestito. Una soluzione che converrebbe ai londinesi per rivalutare un affare da 25 milioni fatto a gennaio e al ragazzo per trovare lo spazio desiderato. Da Torino ci pensano, visto che il difensore conosce bene l’ambiente e il calcio italiano.