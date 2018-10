Juve, è record: 9 vittorie su 9 in stagione! Superato Carcano

Vittoria contro lo Young Boys per la Juve di Max Allegri e nono successo di fila in stagione: è record per la Vecchia Signora

Altro giro, altro record per la Juventus di Massimiliano Allegri, sin qui inarrestabile. I bianconeri, con il successo europeo contro lo Young Boys, hanno ottenuto la nona vittoria consecutiva su 9 partite giocate. Sin qui nessuno ha fermato i bianconeri, che hanno solo vinto. La Vecchia Signora ha battuto il record della Juve di Carcano, che ha resistito per ben 88 anni. La Juventus di Allegri ha fatto meglio e sabato prossimo punta a migliorarsi, contro l’Udinese.

E’ la prima volta nella storia dunque che la Juventus, da quando esiste il girone unico in Serie A, ha vinto tutte le prime 9 partite della stagione, tra campionato e coppe. La Vecchia Signora ha messo a segno il 19esimo risultato utile consecutivo interno nella fase a gironi di Champions con 11 vittorie e 8 pareggi (l’ultima sconfitta interna risale allo scorso aprile contro il Real Madrid di Ronaldo, ma eravamo ai quarti, mentre nei gironi la Juve non perde in casa addirittura dal 2009, dall’1-4 con il Bayern Monaco). Record su record dunque per la Juventus che ha iniziato la nuova stagione nel modo migliore.