Olympiacos-Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Opap Arena andrà in scena la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina: le ultime di formazione con orario e dove vederla

All’Opap Arena di Atente andrà in scena la finalissima di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina. Per la Viola è la seconda occasione per sollevare il trofeo, dopo la sconfitta dello scorso anno in finale contro il West Ham: la squadra di Italiano è favorita, ma attenzione ai greci: hanno eliminato l’Aston Villa, la grande favorita ad inizio competizione e potranno contare sul fattore campo: anche se è lo stadio dell’AEK, la finale si gioca in casa loro ad Atene. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

Olympiacos-Fiorentina: orario e dove vederla

Olympiacos-Fiorentina gara delle ore 21:00 di mercoledì 29 maggio, finalissima di Conference League. Verrà trasmessa sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201), Sky Sport 4k (213) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Mentre in chiaro sarà possibile vederla su TV8.