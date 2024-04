Juve, emergenza in attacco per Allegri

La Juve, in vista della trasferta contro il Cagliari, ha problemi offensivi, anzi una vera e propria emergenza

I bianconeri, infatti, non potranno contare su Milik e Kean, entrambi reduci da acciacchi e non si sono allenati agli ordini di Allegri. Il tecnico, dunque, potrà contare su Chiesa e Vlahovic dall’inizio e Yildiz a gara in corso. Attenzione a qualche sorpresa dalla Next Gen.