Juve-Frattesi, il centrocampista è il primo nome della lista

Per una Juve che fa bene in campionato, ce n’è un’altra che valuta gli obiettivi di mercato: in cima alla lista ci sarebbe Frattesi del Sassuolo

Per una Juve che fa bene in campionato, ce n’è un’altra che valuta gli obiettivi di mercato: in cima alla lista ci sarebbe Frattesi del Sassuolo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista neroverde e della Nazionale sarebbe il primo nome dei bianconeri. Piace ad Allegri che lo segue da tempo e alla dirigenza.