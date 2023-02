Juve, il PM Santoriello nel 2019: «Seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus»

Ciro Santoriello, colui che ha indagato la Juventus nell’inchiesta Prisma, rilasciò le seguenti dichiarazioni in una conferenza nel 2019

PAROLE – «Non sono bravo se faccio gli utili ma se oltre gli utili vinco gli scudetti. A volte c’è incompatibilità tra le due cose. Io non è che segua… Si vabé, lo ammetto. Seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come Ministero sono anti-juventino e contro i ladrocini in campo e mi è toccato scrivere archiviazione».