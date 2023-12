Juve, l’agente di Cambiaso rivela: «Lo voleva il Napoli, ma poi…»

Le parole di Giovanni Bia, agente di Cambiaso, sull’interessamento del Napoli per l’esterno della Juventus. I dettagli

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato a Radio CRC dell’esterno della Juventus.

CAMBIASO – «Il suo sogno è quello di rimanere alla Juve per tanto tempo. Io mi auguro che possa percorrere questo tipo di carriera rimanendo per tanti anni alla Juventus. Il Napoli ci aveva provato a prenderlo, ma aveva già chiuso per Olivera. Giuntoli lo aveva già notato all’Alessandria. Giuntoli alla Juve è stato molto bravo perché è entrato con grande educazione e rispetto. I dati parlano a favore di Giuntoli, a Napoli ha fatto un percorso straordinario. Alla Juventus ha cominciato a mettere la sua mano piano piano e sicuramente sta operando anche lì come sa fare».

MAZZARRI – «Ho avuto la fortuna di averlo a Bologna come allenatore, è una persona stupenda che merita di tornare a Napoli. Se lo merita e gli auguro di ripercorrere tutto quello che di buono aveva fatto nei primi anni a Napoli. Contro l’Inter si è vista la sua mano, lascia molta libertà ai giocatori di giocare secondo le proprie caratteristiche divertendosi in campo. Quella squadra è forte forte».

