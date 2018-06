Juve-Martial si fa: ora o il prossimo anno

Strategie parallele, come accaduto già con Emre Can, sull’attaccante francese che si svincola dal Manchester United a giugno 2019

Anthony Martial, Alvaro Morata o Mauro Icardi. Uno di questi tre sarà il nuovo bomber della Juventus. Acquisto, quello della punta, da perfezionare nel momento in cui Gonzalo Higuain dovesse trovare nuova sistemazione. Ma ci sono anche situazioni nelle quali saper potenziare si può rivelare proficuo. Pensare al caso Emre Can, ad esempio, per credere: l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici erano arrivati ad offrire oltre 35 milioni, la scorsa estate, per il cartellino di un giocatore che poi sono riusciti a tesserare a parametro zero. Senza contare il versamento, al limite, di 16 milioni di euro per “oneri accessori”, come recitava il comunicato ufficiale.

Quanto accaduto per il tedesco, potrebbe presto ripetersi per un altro giocatore che milita in Premier League. Antony Martial. Il francese, acquistato dai Red Devils per 50 milioni di euro più 30 milioni di bonus nel 2015, andrà infatti di scadenza di contratto dopo giugno 2019. Inutile dire che al momento le trattative per un eventuale rinnovo non siano in stato avanzato, visto il pessimo feeling creatosi tra il giocatore e il tecnico José Mourinho. La Juventus, di conseguenza, ha classificato Martial (punta centrale che però può svariare anche nelle corsie) sia come profilo interessante per sostituire Higuain. Juve-Martial, si fa. Ora o tra 12 mesi.