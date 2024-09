Juve, Milik PRONTO al rientro: ora c’è da CONVINCERE Thiago Motta

Le ultime sulle condizioni di Arkadiusz Milik, al rientro dall’infortunio, per tornare nel progetto Juventus



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Arkadiusz Milik sarebbe finalmente pronto a fare il suo ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare l’Europeo.

Il polacco dovrebbe infatti rientrare per la sfida tra Juventus e Napoli, in programma il 21 settembre alle ore 18 all’Allianz Stadium. Adesso il suo compito sarà quello di convincere Thiago Motta della sua utilità come vice Vlahovic.