Juve, Motta: «Siamo stati SUPERIORI anche con un uomo in meno, ne ero CONVINTO»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, nel post partita della sfida di Champions League contro il Red Bull Lipsia

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport nel post partita della sfida di Champions League della Juve contro il Lipsia, terminata 2-3.

VITTORIA DEL COLLETTIVO – «Sono d’accordo, abbiamo fatto una buona partita, dal primo tempo. Qualche volta c’è stato uno sbaglio tecnico, in qualche dettaglio. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, giocando anche in 10, abbiamo cercato di andare in avanti, abbiamo fatto una bella prestazione e una bella vittoria».

CORAGGIO – «Sì, ma il coraggio non dalla mia parte ma dalla loro. Quando siamo fuori dobbiamo capire la sensazione dell’altra squadra in campo. Loro erano veramente convinti di andare in avanti e fare male alla squadra avversaria, anche con uno in meno la sensazione era quella lì».

DOVE PUO’ ARRIVARE LA JUVE IN CHAMPIONS – «Troppo presto per saperlo. Abbiamo due partite contro due buone squadre. Dobbiamo continuare, pensare alla prossima di campionato con il Cagliari. Sugli infortuni dobbiamo capire bene per vedere quale lesione o risultato possono avere. Sono due giocatori importanti e speriamo di non perderli o di perderli per poco tempo».

CONVINZIONE – «La convinzione di essere superiori all’avversario oggi. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare bene e andando in avanti con quella convinzione. Si è vista di più».