Juve-Napoli, ci si gioca il PRIMATO: Yildiz SFIDA Kvara, Conte il suo PASSATO

Tutto sui temi che proporrà la sfida tra Juventus e Napoli in programma oggi all’Allianz Stadium

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta la super sfida tra Juventus e Napoli in programma oggi alle 18 all’Allianz Stadium. Un primo test scudetto per Thiago Motta, dopo le due vittorie ed i due pareggi delle prime quattro giornate, proprio contro uno dei maggiori simboli dei bianconeri come Antonio Conte.

Il confronto metterà anche davanti Kenan Yildiz e Khvicha Kvaratskhelia, in quello che si preannuncia come un duello geniale e ricco di talento.