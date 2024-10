Juve, Perin: «C’è una nuova filosofia, dopo Lipsia è successo questo»

Le parole di Mattia Perin, portiere della Juventus, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Stoccarda

Mattia Perin ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Stoccarda.

COME STA IL GRUPPO – «C’è tanto entusiasmo ma c’è sempre. Stiamo sviluppando questa capacità di non farci suggestionare da cosa accade intorno ma trovare stimoli e entusiasmo quotidiano. Questo ci aggrada la voglia di star bene insieme. Io sto benissimo, sono molto felice, stiamo cercando di costruire qualcosa di nuovo, una nuova filosofia, sto cercando di portare esperienza e passione a me stesso e ai miei compagni».

DOVE PUO’ ARRIVARE QUESTA JUVE IN EUROPA – «Lo scopriremo solo vivendo. Ci piace stare nel momento presente, è lo spazio dove ognuno di noi può dare il meglio di se stesso. Più riesci a stare lì e più sei prestativo. Il momento presente dice lo Stoccarda quindi la testa è lì, loro sono una squadra preparata con una filosofia simile alla nostra. Vogliamo mettere un altro mattoncino sulla nostra stagione».

CONSAPEVOLEZZA DIVERSA IN EUROPA – «Soprattutto quella di Lipsia ha alzato lo standard di dove possiamo arrivare. Ci hanno dato una consapevolezza diversa. Ognuno di noi dando il massimo può raggiungere il suo obiettivo. Quella partita lì ci ha permesso di capire che se creiamo una sinergia tra noi possiamo alzare i nostri standard. Ma dipende da noi».

IN COSA E’ CAMBIATA LA JUVE CON THIAGO MOTTA – «Non è solo il gioco ma anche uno stato mentale. Quello che stiamo cercando di costruire è un atteggiamento, una cosa che si sviluppa con l’attitudine che porti in allenamento. Quando si può andare oltre e quando si deve rallentare per tutelare il proprio fisico. Stiamo costruendo una cosa nuova. Il mister e lo staff ci stanno abbreviando la costruzione dei tempi di questa filosofia».

