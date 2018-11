Tiro io, no tiri tu: Allegri svela il piano della Juve sui calci di punizione

La Juve ha tre diversi piani da sfruttare per i calci di punizione. Massimiliano Allegri li ha svelati in conferenza

La Juventus ha la fortuna di avere tre tiratori incredibili per i calci di punizione: Cristiano Ronaldo, Pjanic e Dybala. I tre sono tra i primi in Europa per gol su calcio piazzato ma in questa stagione non hanno ancora trovato il primo gol su punizione (CR7 in realtà ha tirato gran parte dei piazzati). Allegri vuole maggiore precisione e ha svelato il ‘piano’ della Juve sui calci di punizione: le punizioni da lontano le tirerà CR7, da vicino invece le calceranno, nella maggior parte dei casi, Miralem Pjanic e Paulo Dybala.

Queste le parole di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di ieri, alla vigilia di Juve-Cagliari: «Da lontano è più facile che tiri Ronaldo, infatti sabato sera quella punizione era più lontana del solito, da vicino Dybala e Pjanic sono più pericolosi. Come quando tiriamo dalla sinistra nostra laterale all’area, lì Ronaldo ha un calcio più pericoloso degli altri due. Le divisioni sono ben precise. Cristiano è un ragazzo intelligente e sa che Pjanic e Dybala tirano bene le punizioni e abbiamo deciso che quando le punizioni sono vicine le tirano loro. Poi magari tirerà qualche volta anche lui, dipende, ma bisogna sfruttare tutti i calcianti che abbiamo e ne abbiamo tanti».