Pisu: «GIUSTO l'addio di Allegri alla Juve, mi ha deluso in QUESTO, su Thiago Motta...»

Le parole di Max Pisu, noto comico e attore italiano e grande tifoso bianconero, sulle mosse della Juventus

Max Pisu ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 del nuovo progetto della Juventus.

Qual è, da tifoso, il tuo bilancio del secondo ciclo di Allegri? Giusto chiudere con l’esonero?

«Io credo sia stato giusto perchè era arrivato alla fine di un ciclo con la Juventus. Quattro anni di contratto forse sono stati eccessivi, al di là che non mi sono piaciuti. Il modo di lasciarsi poteva essere diverso ma credo sia giusto così. Bilancio sicuramente non positivo, visti gli investimenti fatti, a prescindere che la rosa fosse all’altezza o meno, perchè se i giocatori sono super pagati devono andare oltre il terzo/quarto posto. Allegri non ha mai dato quel valore aggiunto che ci si aspettava da lui, come ha fatto invece Inzaghi all’Inter. L’anno prima lo volevano tutti fuori, invece è arrivato a stravincere lo Scudetto. Marotta sicuramente lo ha aiutato molto, è un personaggio che è mancato a noi e speriamo Giuntoli possa essere questa figura».

Thiago Motta è la scelta giusta per la panchina o avresti puntato su un profilo già affermato come ad esempio Conte?

«Conte è sempre uno che divide un po’ la tifoseria, sull’allenatore però nulla da dire. Per come aveva lasciato la Juve in quel famoso luglio la piazza magari non avrebbe gradito vederlo tornare. Thiago Motta è una scommessa, ha fatto bene al Bologna, ha fatto bene con lo Spezia ma non dimentichiamo che quando prendemmo Conte anche lui aveva allenato solo provinciali, non di certo il Real. Dobbiamo credere nel lavoro di Motta, anche perchè mi sembra uno che ha le idee chiare. Gli serve però tempo e appoggio, magari i risultati del suo lavoro si vedranno tra due o tre anni».

L’INTERVISTA INTEGRALE A PISU SU JUVENTUS NEWS 24