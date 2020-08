Mauricio Pochettino o Simone Inzaghi: queste le possibili alternative in caso di addio di Sarri alla Juventus. I dettagli

Il destino di Maurizio Sarri appare in bilico dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione. I bianconeri hanno vinto 2-1 ma non è bastato: Agnelli ha annunciato che farà le sue valutazioni a mente fredda.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ci sarebbero già dei contatti in corsa tra la Juventus e l’ex allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino

Gianluca Di Marzio, invece, rilancia con forza la candidatura di Simone Inzaghi per la panchina della Juve, il quale era già stato in ballottaggio con Sarri per raccogliere l’eredità di Allegri. Se invece prevarrà la linea della continuità, l’obiettivo sarà aggiustare la squadra sia da un punto di vista tecnico-tattico che di rapporti con lo spogliatoio. Perché Sarri paga anche un rapporto non idilliaco con alcuni elementi trainanti del gruppo Juve.