Juve, Quattrocchi è ARRIVATO a Torino, ecco il COLPO della Next Gen – VIDEO ESCLUSIVO

L’arrivo di Juan Ignacio Quattrocchi, attaccante argentino classe 2004, a Torino per unirsi alla Juve Next Gen

Juan Ignacio Quattrocchi è atterrato in questi minuti all’aeroporto di Torino Caselle per iniziare la sua nuova avventura con la Juventus. L’attaccante argentino classe 2004 si trasferisce in bianconero a parametro zero dall’Estudiandes.

Ecco Juan Ignacio #Quattrocchi a Torino ⚪️⚫️ L'attaccante classe 2004, colpo della #Juventus #NextGen di Montero, è atterrato questa mattina a Caselle 🛩 Inizia la sua avventura in bianconero 📽 VIDEO ESCLUSIVO@BaridonMarco pic.twitter.com/RcRwg5dRpF — JuventusNews24.com (@junews24com) July 25, 2024

Nelle prossime ore si recherà al J-Medical per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con i bianconeri. Quattrocchi sarà uno dei rinforzi della Next Gen di Paolo Montero.