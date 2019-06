Juve, Sarri e la tuta: «Deciderò insieme alla società, basta che non mi mandino in panchina nudo»

Argomento inevitabile, quello della tuta. Anche e soprattutto nel giorno della presentazione di Maurizio Sarri in qualità di nuovo tecnico della Juventus. «La metterò in panchina? Non so, devo ancora confrontarmi con la società su questo aspetto. L’importante è che, vista l’età, non mi mandino in panchina nudo».

Poi una curiosità sul contratto appena firmato. «C’è una clausola che mi impone un certo modo di vestirmi quando sono fuori dal campo in rappresentanza della società, come è giusto che sia».