Juve, Szczesny dice di no al Tottenham: vuole rimanere in bianconero

Szczesny avrebbe rifiutato la corte del Tottenham: il portiere polacco vuole rimanere con la Juve anche senza Champions League

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Wojciech Szczesny avrebbe detto di no al Tottenham. La sua volontà è quella di rimanere alla Juve, con o senza Champions nella prossima stagione. Il portiere ha un contratto fino al 2024, con un’opzione per estenderlo fino al 2025.

Il portiere polacco non pensa quindi all’addio in bianconero nel breve periodo, almeno fino alla fine del contratto, poi forse un ultimo passaggio in MLS prima del ritiro.

