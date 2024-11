Juve, Motta risponde a Emery: «Lui un grande bluff, io non ne ho bisogno. Sugli infortunati…»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro l’Aston Villa. Tutti i dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Aston Villa-Juve.

EMERY FIRMEREBBE PER IL PARI – «Non ho visto la sua conferenza, vorrei vederla prima. Ma posso dire se era sereno mentre parlava? Affronteremo una grande squadra domani, che gioca bene da tempo con risultati importanti in Champions. Han fatto 9 punti, giocando in casa contro il Bayern Monaco. Scenderemo in campo con umiltà, rispettando il nostro avversario e dando il nostro massimo per fare una grande prestazione».

E’ TRANQUILLO NONOSTANTE GLI INFORTUNI? – «Non faccio bluff, Emery ha fatto bluff oggi. La mia tranquillità è che ho grande fiducia nei giocatori. Lo stato d’animo è positivo. Ho fiducia in me stesso e nei miei giocatori. Hanno responsabilità, dimostrano tutti i giocatori qualcosa in più. Dimostreranno ancora una volta di poter competere. Dopo la partita contro il Milan gli ho detto che han fatto una grande partita».



LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI THIAGO MOTTA SU JUVENTUS NEWS 24