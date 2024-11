Juve, Motta: «Il derby è speciale, stiamo tutti bene. Sulla visita di Bonucci…»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista del derby contro il Torino. Tutti i dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Juve-Torino.

SENSAZIONI – «Buone perché vedo la squadra bene. Con l’atteggiamento giusto in allenamento, per prepararsi a questa partita con un’atmosfera speciale. Domani dobbiamo andare al massimo per questa partita».

PERCHE’ E’ SPECIALE IL DERBY DI TORINO – «La città lo vive in un modo molto intenso, però lo viviamo anche noi. Sono partite belle da giocare, esiste questa atmosfera speciale per cui le due squadre sono consapevoli dell’importanza. Faremo del nostro massimo per portare la partita dalla nostra parte»

COME STA LA SQUADRA – «Fisicamente molto bene. Abbiamo avuto tre giorni di recupero ed è importante perché fa la differenza. La squadra la vedo molto bene, ho fiducia in tutti, dall’inizio e a partita in corso, domani sarà la stessa cosa. Entreremo al 200% in partita, chi inizierà e chi subentrerà».

VISITA DI BONUCCI – «Non abbiamo parlato del derby ma di tante altre cose, su una prospettiva del suo futuro anche. Ha fatto il corso da allenatore. È stata una conversazione sul calcio e come sono le cose nel lavoro, che può essere nuovo rispetto a quanto vissuto da giocatore. Lo conosco da tempo, ci ho giocato insieme in Nazionale, è un privilegio aver avuto la sua visita»

DIFESA – «Stiamo lavorando bene, individualmente e collettivamente. Possiamo crescere tutti, non solo la difesa. L’atteggiamento è giusto, lì è la base per continuare a fare grandi prestazioni»

DA GIOVANE GIOCAVA IN MAGLIA GRANATA IN UN CLUB CHIAMATO JUVENTUS – «Non potevo immaginarlo ma sono felice del momento che sto vivendo. Tempo fa ho giocato in una squadra che si chiamava Juventus e aveva la maglia granata. Bei momenti e bei tempi. Ero ancora giovane, grande voglia di giocare e diventare un professionista di calcio. Ha 15/16 anni sono venuto in Europa e ora mi trovo al posto giusto nel momento giusto»

LA CITTA’ DI TORINO – «Vivo poco, per scelta mia, la città. Però mi sento anche lì un grande privilegiato. Da quando ho iniziato nel calcio ho avuto una fortuna enorme, ossia stare in grandi città, città bellissime. Oggi sono in una grande società, fino ad oggi sono stato molto fortunato».

