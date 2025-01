Juve, Motta: «Il derby è speciale, Douglas Luiz può giocare ovunque. Sul nuovo capitano…»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Torino-Juve.

CHE PARTITA SI ASPETTA DOMANI – «Come sempre una partita complicata, lo abbiamo già visto all’andata, sarà una partita speciale per noi e per i tifosi. Non vediamo l’ora di andare in campo, è una partita che vogliamo vincere. Capisco tutti i punti di vista in queste 26 partite abbiamo perso solo due volte. È una rosa molto giovane, che ha fatto buone prestazioni. Al di là di qualche infortunio di troppo che non è stato mai un alibi, ma dobbiamo ringraziare questi ragazzi che si stanno impegnando tantissimo. La nostra esigenza è impegnarsi in ogni allenamento, per puntare sempre alla vittoria. Recuperare qualche punto in campionato, continuare il nostro percorso in Champions e in coppa».

CAPITANO – «Non avendo domani Manu lo vedrete domani».

RUOLO DI DOUGLAS LUIZ – «Centrocampista. Anche lui come centrocampista di alto livello che è può giocare nelle tre posizioni e tra i tre centrocampisti che usiamo normalmente. Sa fare gol, sa fare l’ultimo passaggio, sa costruire gioco e in fase difensiva può fare meglio come tutti. Può giocare nelle tre posizioni che utilizziamo, dando libertà nel contesto che abbiamo».

