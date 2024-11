Juve Torino, Ziliani: «Arbitri sempre a favore dei bianconeri. Sul fallo di Gatti...»

Juve Torino, Ziliani si scaglia sulla decisione arbitrale che ha visto il fallo di Gatti non sanzionato dal direttore di gara. Le parole

Ieri sera è andato in scena il derby Juventus Torino e come prevedibile i bianconeri hanno trionfato organizzando una prova pressoché perfetta. Per altro, grazie ai tre punti conquistati la Vecchia Signora si è portata a pari punti con l’Inter (impegnata questa sera). Tra i vari episodi della stracittadina hanno catturato l’attenzione due interventi del talento piemontese Federico Gatti, entrambi non sanzionati dall’arbitro con il cartellino. Sui social diversi tifosi hanno lamentato la pericolosità delle due situazioni che hanno visto il difensore protagonista prima con il portiere Milinkovic Savic e poi con l’attaccante Sanabria. Tra questi, ecco il duro commento via X di Paolo Ziliani:

ZILIANI SU GATTI IN JUVE TORINO – «Continua la meritoria opera educativa degli arbitri italiani che nei confronti dei giocatori della Juventus, in particolare Gatti. Usano il metodo Montessori: nessun cartellino ma severe ramanzine. Dopo Abisso che a Udine ha atteso la fine della partita per rimproverare Conceiçao forte della presenza di Motta, ecco Sozza che fa il sermone a Gatti. Il discolo della compagnia che come noto va sempre trattato con i guanti. L’arbitro assistente sociale è un’esclusiva della Serie A made in Italy»