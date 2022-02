Juve Torino, Ventura al veleno: «Pochi derby persi per merito loro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giampiero Ventura, ex allenatore del Torino, ha parlato così dei suoi precedenti nel derby contro la Juve. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Corriere Granata, Giampiero Ventura ha infiammato Juve Torino. Le sue parole.

PAROLE – «Sinceramente tutti questi episodi mi fanno male. Furono pochi i derby persi per merito loro, molti li abbiamo persi per errori clamorosi. Su Jonathas c’era un rigore clamoroso, su El Kaddouri tutta Europa ha visto cosa è successo; o ancora il gol annullato a Maxi Lopez e la non espulsione ad Alex Sandro sono state delle circostanze assurde. Per quanto riguarda i derby persi all’ultimo lasciamo stare: in entrambi eravamo sull’1-1 e avemmo delle occasioni nitide per passare in vantaggio ma fummo puniti prima da Pirlo e l’anno dopo da Cuadrado. Se ci fosse stato il VAR avremmo sicuramente vinto 5/6 derby: era un altro momento purtroppo, e bisognava comunque accettare queste decisioni».