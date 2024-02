Zazzaroni: «Juve? Ho sempre avuto ragione, Allegri è sfiduciato»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sugli ultimi risultati della Juventus in Serie A

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato della sconfitta della Juventus contro l’Udinese.

PAROLE- «Involuzione Juve. Come volevasi dimostrare. La prestazione della Juve è stata sconsolante. Pura, ancorché sorprendente, involuzione. Allegri ha scelto di chiudere con Nicolussi-Caviglia, Yildiz, Iling-Junior e ha inserito Leonardo Cerri, un altro prodotto della Next Gen: come a dire: ‘la strada è questa, io l’ho tracciata, affidate la squadra a chi vi pare se non avete più fiducia in me, ma non vedo soluzioni al di fuori della linea verde’».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24