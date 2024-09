Juve, ecco l’AIUTO per Vlahovic: la NUOVA mossa di Motta, c’entrano Yildiz e Koopmeiners

La nuova mossa tattica di Thiago Motta per cercare di aiutare Dusan Vlahovic a sbloccarsi con la Juventus. Tutti i dettagli



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta starebbe trascorrendo la preparazione di Genoa-Juve per studiare nuove mosse tattiche dopo i tre 0-0 consecutivi in Serie A.

In particolare l’allenatore bianconero si sta concentrando sulla posizione in campo di Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners, che dovranno avvicinarsi di più a Dusan Vlahovic con l’obiettivo di aiutarlo a sbloccarsi. I numeri dell’attaccante serbo sono infatti negativi anche in relazione a quanro fatto l’anno scorso in relazione a tutta una serie di voci. Nel 2023-24, arrivati a questo punto della stagione, Vlahovic aveva già segnato 4 gol, a differenza di adesso dove non è andato oltre la doppietta realizzata a Verona alla seconda giornata. La media gol-minuti è aumentata in modo esponenziale, passando da una rete ogni 145 minuti a una ogni 244. E i tiri dentro l’area registrano una significativa flessione: 3,31-2,27.