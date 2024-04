Juve Vlahovic: «Futuro? Sto bene qui a Torino»

Le parole di Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, sul suo futuro e le voci di mercato: «Ho letto, ma qui sto bene»

Dusan Vlahovic ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe: di seguito le parole dell’attaccante della Juve.

JUVE IN CHAMPIONS E CON LA COPPA ITALIA – «Sarà bellissimo, ovviamente, se riusciremo a centrare entrambi gli obiettivi, ma non potremo essere pienamente soddisfatti. Questa è la mentalità di questo club, per le esigenze della sua storia. Avevamo la possibilità di lottare per il titolo, ma se combatti fino a febbraio non significa niente e non conta. Ovviamente ci sono rimpianti, ma c’è ancora molto da giocare».

MIGLIOR STAGIONE ALLA JUVE – «Nella scorsa stagione non stavo bene fisicamente, ho davvero sofferto. Quest’anno mi sento bene, questa è l’unica cosa che è cambiata. Per il resto faccio tutto uguale, lavoro duro, ho la mia attenzione al recupero. In questa stagione ho segnato 16 gol (17 con la Coppa Italia, ndr), ma avrei potuto anche fare molto di più. Voglio sempre fare di più. Voglio diventare un giocatore che le persone ricorderanno. C’è chi gioca per guadagnare e prendere soldi, questo non mi interessa».

RUMORS SU CHELSEA E PSG – «Ho sentito, ho visto i giornali, ma io non sapevo niente. Pensavo principalmente a me stesso e a prepararmi per una buona stagione. Futuro? Sono passati due anni e sono molto felice qui. Questa è la mia risposta, voglio vincere qualcosa qualcosa di importante con la Juve. Poi vedremo, ne parleremo più avanti».

