Juve, tutto su Vlahovic: decisivo con le piccole e col Napoli...

Vlahovic è tornato al centro della Juve anche se il club ora gli chiede un salto di qualità notevole e la partita col Napoli arriva al momento giusto

Vlahovic è tornato al centro della Juve anche se il club ora gli chiede un salto di qualità notevole e la partita col Napoli arriva al momento giusto.

L’attaccante serbo è tra i più in forma del campionato: ha segnato gol decisivi con le piccole, ma con le grandi fa fatica. L’errore contro l’Inter a San Siro ancora è negli occhi dei tifosi bianconeri e agli azzurri ancora non ha mai segnato da quando è a Torino. Al Maradona vuole trovare la prima rete ed essere decisivo anche in uno scontro diretto.