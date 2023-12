Juve, Vlahovic: «Panchina? Non ero arrabbiato, rispetto le scelte del mister»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Frosinone

SI PARLA SEMPRE TANTO DI LUI – «Lo so, ma in quel gol c’è una voglia di vincere, di aiutare la squadra, far felici i tifosi. Non è facile per un attaccante quando non fa gol, quando non segna costantemente. Sono tranquillo, voglio aiutare ancora di più la squadra».

COME HA VISSUTO IL PERIODO IN CUI NON SEGNAVA – «Sono stato sempre molto tranquillo, quello che è passato non puoi più cambiarlo. Devi vivere nel presente per migliorare il futuro. Devi essere sempre sul pezzo, ho lavorato tutti i giorni come sempre. Sono contento del gol ma è passato già, sono concentrato sulla prossima».

PANCHINA – «Non è stato facile accettare la scelta del mister ma le scelte si rispettano. Non è importante chi parte o chi entra dalla panchina, con 5 cambi sono due partite in una. Io ero calmo, tranquillo, mi sono concentrato sull’aiutare la squadra. Non ero arrabbiato, si può essere determinanti anche dalla panchina. Rispetto tutte le sue scelte».

