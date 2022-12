Juventus, CR7 e il “faldone 14”: di cosa si tratta

Entra sempre più nel vivo la questione tra la Juventus e la carta Ronaldo. Ecco cos’è il “faldone 14″: tutti i dettagli

Cristiano Ronaldo ha richiesto di ricevere quei 19,9 milioni di euro di arretrati che gli spettano dalla Juventus.

Al club bianconero, secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, interessa particolarmente il “faldone numero 14”. In esso, in poche parole, è contenuta la regolazione dei dettagli in merito al differimento degli stipendi tra il 2020 e il 2021.