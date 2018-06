Buffon saluta la Juventus: «Non dimenticherò mai nulla» – FOTO

Termina dopo 17 anni l’avventura di Gianluigi Buffon alla Juventus: ecco il messaggio del portiere su Facebook

L’annuncio è già stato dato settimane fa, ma oggi è ufficialmente l’ultimo giorno di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus. Dopo diciassette anni termina l’esperienza bianconera del portierone, che con tutta probabilità continuerà la sua avventura in Ligue 1, con la maglia del Paris Saint Germain.

Ecco il saluto social del portierone: «17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine». Un addio che potrebbe essere solo un arrivederci, non è infatti da escludere un futuro societario per l’estremo difensore negli anni a venire…