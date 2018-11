Juventus, Alex Sandro da urlo: che tunnel ai danni di Lingard! – VIDEO

Continua migliorare Alex Sandro: le prestazioni del terzino stanno tornando ai livelli a cui aveva abituato al suo arrivo in Italia

Dopo aver impressionato al suo arrivo in Italia, Alex Sandro nell’ultima stagione non si è certamente espresso sui suoi livelli, perdendo anche la possibilità di andare al Mondiale con la Nazionale brasiliano. Il terzino sinistro, però, quest’anno sembra in ripresa con prestazioni all’altezza: spinta costante e chiusure precise in fase difensiva. Anche questa sera, contro il Manchester United, Alex Sandro non sta mancando di dare il suo contributo, esibendosi in un bellissimo tunnel su Lingard.