Juventus: Allegri fa riposare Matuidi, possibile panchina contro la Spal

Il tecnico della Juventus Allegri ha concesso un giorno di riposo in più al centrocampista Matuidi che potrebbe rimanere in panchina contro la Spal

La Juventus oggi ha lavorato alla Continassa in vista della ripresa del campionato. I bianconeri stanno preparando la prossima gara di campionato contro la Spal e Allegri sta valutando le possibili soluzioni da mandare in campo. Con il rientro dei Nazionali per il tecnico della Vecchia Signora sarà più semplice studiare la formazione da schierare contro il club emiliano, soprattutto in vista della delicatissima sfida di Champions contro il Valencia decisiva per gli ottavi. Oggi non si è presentato al centro di allenamento il centrocampista Blaise Matudi, a cui Allegri ha concesso un giorno di riposo in più.

Il giocatore trentunenne è stato utilizzato come titolare dal commissario tecnico della Francia Deschamps in entrambe le gare durante contro la sosta. Sia nella sfida di Uefa Nations League contro l’Olanda che nell’amichevole contro l’Uruguay, Matuidi è sceso in campo dal 1° minuto e poi sostituito a match in corso. Complessivamente sui 180 minuti giocati dai Blues, Matuidi ne ha disputati 127 e Allegri potrebbe decidere di lasciarlo in panchina sabato.