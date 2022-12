Juventus, Arrivabene intercettato: «Stipendi? Sono intoccabili»

Le parole emerse da un’intercettazione di Maurizio Arrivabene, ex dirigente della Juventus, su Ronaldo. Tutti i dettagli

Il Corriere della Sera ha riportato una nuova intercettazione relativa al caso Juventus. In particolare quest’ultima riguarda una conversazione tra Maurizio Arrivabene ed Andrea Agnelli sugli stipendi di Cristiano Ronaldo.

L’INTERCETTAZIONE – «Abbiamo valutato bene tutti i numeri, anche perché ci sono i pregressi dei suoi stipendi maturati col Covid. Stiamo definendo il meccanismo per fare la nostra controfferta allo United, la controfferta è lasciare il fisso e aumentare la parte dei bonus visto che i pregressi di Ronaldo. Ci abbiamo provato in tutti i modi con Jorge Mendes, ma non riusciamo a toccargli gli stipendi».